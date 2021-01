Hoti bën pak fushatë: Ekonomia po i kthehet normalitetit si rezultat i punës tonë

Hoti ka thënë se të hyrat në Dogana për janarin e vitit 2021 janë 11 për qind më të larta sesa të janarit 2020, kur s’ka pasur pandemi e kufizime, shkruan lajmi.net.

Ai thotë gjithashtu se edhe të hyrat në ATK janë të ngjashme me të janarit të vitit 2020.

Për cilën parti do të votoni më 14 shkurt?

Kryeministri në detyrë ka thënë se kjo është rezultat i punës së qeverisë të udhëhequr nga ai vet dhe ka thënë se me ardhjen e vaksinës do të mposhtet krejtësisht pandemia.

Ky është postimi i tij:

Të hyrat nga Dogana në janar 2021 janë 11% më të larta se të janarit 2020, kur nuk ka pasur pandemi dhe kufizime. Ndërkaq, të hyrar nga ATK në janar 2021 janë të ngjajshme me janarin e vitit 2020.

Me ardhjen e vaksines, do ta mundim plotësisht këtë pandemi, e do t’i kthehemi jetës dhe punës nornalisht. Mirënjohës ndaj atyre që kanë qëndruar në ballë të kësaj pandemie për një vit të tërë.