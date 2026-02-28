Hoteli luksoz në Dubai në flakë nga sulmet iraniane
Një zjarr ka shpërthyer pranë hyrjes së hotelit Fairmont The Palm në Dubai, pasi thuhet se kanë rënë mbeturina nga qielli gjatë një sulmi me raketa iraniane. Fotot tregojnë një flakë të madhe dhe tym që ngrihet nga jashtë ndërtesës. Sipas faqes së internetit të Tui, është një hotel luksoz me spa të vlerësuar me…
Bota
Një zjarr ka shpërthyer pranë hyrjes së hotelit Fairmont The Palm në Dubai, pasi thuhet se kanë rënë mbeturina nga qielli gjatë një sulmi me raketa iraniane.
Fotot tregojnë një flakë të madhe dhe tym që ngrihet nga jashtë ndërtesës.
Sipas faqes së internetit të Tui, është një hotel luksoz me spa të vlerësuar me çmime dhe pishina me pamje nga qyteti.
Zyra e medias në Dubai tha se ekipet e reagimit ndaj emergjencave i janë përgjigjur një “incidenti” në një ndërtesë në zonën e Palm Jumeirah.
Thuhet se katër persona janë plagosur dhe janë dërguar në spital, transmeton telegrafi.
Raportohet se zjarri është nën kontroll.