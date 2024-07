Holanda barazon ndaj Turqisë Holanda ka barazuar rezultatin në ndeshjen e sotme me Turqinë. Golin me kokë e shënoi De Vrij në minutën e 70. Tuqit e mbyllën pjesën e parë në avantazhin e tyre me anë të Akaydin i cili gjeti golin në minutën e 35.