Hodaj: Ka një trend të rritjes së ankesave të qytetarëve ndaj zyrtarëve policor

Kushtrim Hodaj, kryeshef i Inspektoratit Policor të Kosovës, ka bërë të ditur se gjatë dy muajve të parë të vitit, Inspektorati ka vazhduar të trajtojë një numër të konsiderueshëm aktivitetesh që lidhen me pranimin dhe shqyrtimin e ankesave të qytetarëve, si dhe hetimet ndaj zyrtarëve policor të dyshuar për vepra penale ose shkelje të rënda…

Lajme

18/02/2026 18:13

Kushtrim Hodaj, kryeshef i Inspektoratit Policor të Kosovës, ka bërë të ditur se gjatë dy muajve të parë të vitit, Inspektorati ka vazhduar të trajtojë një numër të konsiderueshëm aktivitetesh që lidhen me pranimin dhe shqyrtimin e ankesave të qytetarëve, si dhe hetimet ndaj zyrtarëve policor të dyshuar për vepra penale ose shkelje të rënda disiplinore.

Ai, ka theksuar se rastet më të shpeshta përfshijnë keqpërdorim të pozitës zyrtare, keqtrajtim gjatë ushtrimit të detyrës, manipulim me prova, kanosje, shkaktim të lëndimeve trupore dhe aksidente në trafik.

“Këto janë rastet për të cilat qytetarët ankohen më shumë, dhe në të cilat ne kemi ndërmarrë masa ndaj zyrtarëve policor”, ka thënë Hodaj, duke shtuar se masat e suspendimit ndaj policëve varen nga natyra e rastit.

Hodaj ka sqaruar se suspendimi aplikohet kur qëndrimi i zyrtarit policor mund të pengojë procesin hetimor ose të dëmtojë imazhin e Policisë.

“Suspendimi në fazën e hetimeve bëhet për interes të procedurave hetimore”, ka shtuar ai në Dukagjin.

Ai gjithashtu ka njoftuar se zyrtarët policor, përveç trajnimeve bazike, ndjekin edhe kurse për menaxhimin dhe de-eskalimin e situatave të tensionuara.

Hodaj ka theksuar se ka një trend rritjeje të ankesave të qytetarëve, të cilin e sheh si pasojë të rritjes së vetëdijes së qytetarëve për të raportuar shkeljet.

Artikuj të ngjashëm

February 18, 2026

Vdes ish-ushtari i UÇK-së Skender Ademi

February 18, 2026

Haradinaj uron fillimin e Ramazanit: Muaj i sakrificës, mëshirës dhe afrimit...

February 18, 2026

Tragjedia e Crans-Montana: Riatdhesohen viktimat e trajtuara jashtë vendit

February 18, 2026

Fillon zbatimi i vendimit për ndalimin e hedhjes së mbeturinave në...

February 18, 2026

Dosja Epstein, ekspertët e OKB-së: Kemi të bëjmë me një sipërmarrje...

February 17, 2026

Policia izraelite arreston imamin e xhamisë Al-Aksa në Jerusalem

Lajme të fundit

Vdes ish-ushtari i UÇK-së Skender Ademi

Haradinaj uron fillimin e Ramazanit: Muaj i sakrificës,...

Tragjedia e Crans-Montana: Riatdhesohen viktimat e trajtuara jashtë vendit

Fillon zbatimi i vendimit për ndalimin e hedhjes...