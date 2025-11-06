HISTORIKE! Drita fiton ndeshjen e parë në garat evropiane, triumfon në Irlandë
Ekipi nga qyteti i Gjilanit, Drita ka shkruar historinë.
Drita ka shënuar fitore me rezultat 0:1 kundër ekipit irlandez, Shelbourne, në kuadër të Konferncë Ligë, transmeton lajmi.net.
Golin e vetëm e shënoi Almir Ajzeraj në minutën e 57-të. Irlandezët ishin me një lojtar më pak nga minuta e 16-të
Kjo është fitorja e parë e Dritës në garat evropiane. Pas kësaj fitore, Drita i ka 5 pikë dhe gjendet në pozitën e 14-të, që dërgon në fazën tjetër./lajmi.net/