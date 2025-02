​Hidhet shorti i Ligës së Kampionëve, ka ballafaqime të zjarrta Në selinë e UEFA-s në Nyon të Zvicrës është hedhur shorti për fazën çerekfinale të Ligës së Kampionëve. Si zakonisht kjo garë edhe në këtë fazë do të sjellë duele të jashtëzakonshme. Këto janë ballafaqimet: Borussia Dortmubnd-Lille Real Madrid-Atletico Madrid Bayern Mynih-Bayer Leverkusen Arsenal vs PSV Eindhoven Inter vs Feynoord PSG-Liverpool Barcelona-Benfika Club Brugge-Aston Villa