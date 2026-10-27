Hidhen tymuese para Ministrisë së Drejtësisë, kërkohet dorëheqja e Gërvallës për rastin e Arlinda Zekajt

Para objektit të Ministrisë së Drejtësisë janë vendosur mesazhe dhe pjesë nga deklaratat e Arlinda Zekajt, në një aksion përmes të cilit kërkohet përgjegjësi institucionale për rastin e saj. Organizata QIKA ka bërë të ditur se mesazhet janë vendosur për t’ia rikujtuar ministres së Drejtësisë dhe Koordinatores Nacionale për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, Dhuna…

Lajme

27/10/2026 15:11

Para objektit të Ministrisë së Drejtësisë janë vendosur mesazhe dhe pjesë nga deklaratat e Arlinda Zekajt, në një aksion përmes të cilit kërkohet përgjegjësi institucionale për rastin e saj.

Organizata QIKA ka bërë të ditur se mesazhet janë vendosur për t’ia rikujtuar ministres së Drejtësisë dhe Koordinatores Nacionale për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, Dhuna ndaj Grave dhe Dhuna në Baza Gjinore, Donika Gërvalla, se përgjegjësia institucionale nuk mund t’i bartet viktimës.

“Gërvallës ia rikujtuam se Arlinda ka kërkuar ndihmë aty ku duhej. Ka trokitur në dyert e institucioneve që kishin për detyrë ta mbronin, por shteti e braktisi”, thuhet në reagimin e QIKA-s.

Organizata ka kritikuar deklaratat që, sipas saj, relativizojnë përgjegjësinë dhe fajësojnë viktimat, duke kërkuar që Gërvalla të marrë përgjegjësi politike dhe të japë dorëheqje. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

October 27, 2026

Momente të dhimbshme| Djali i Arlinda Zekaj, lutet për nënën e...

October 27, 2026

Vrasja e Arlindës, familja vendos që të mos mbaj të pame

October 27, 2026

Nis inspektimi për rastin e Arlinda Zekajt, gjykata do të shqyrtojë...

October 27, 2026

Imami i fshatit shpërthen në lot në varrimin e Arlindës: Duhet...

October 27, 2026

Të rinjtë shqiptarë, të fundit në Evropë për të ardhurat sipas...

October 27, 2026

Pesë fuqitë evropiane të NATO-s zotohen të marrin më shumë përgjegjësi...

Lajme të fundit

Momente të dhimbshme| Djali i Arlinda Zekaj, lutet...

Vrasja e Arlindës, familja vendos që të mos mbaj të pame

Nis inspektimi për rastin e Arlinda Zekajt, gjykata...

Imami i fshatit shpërthen në lot në varrimin...