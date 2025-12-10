“Hero të vërtetë, paga të ulëta e pajisje të vjetra” – Ahmeti për zjarrfikësit e Prishtinës
Brenda vetëm 12 orëve, zjarrfikësit e Prishtinës kanë shuar dy zjarre të mëdha, duke parandaluar dëme edhe më të mëdha dhe duke evituar rrezikun për qytetarët.
Njohësi i emergjencave, Tahir Ahmeti, i ka cilësuar ata si “hero të vërtetë, që punojnë me sakrificë e pa kushte”.
Ai kritikon qeverinë dhe institucionet përgjegjëse, që sipas tij kujtojnë zjarrfikësit vetëm për foto dhe deklarata, ndërkohë që i lënë me pajisje të vjetra, paga të ulëta dhe pa pagesën për rrezikshmërinë, pavarësisht se puna e tyre është jashtëzakonisht sfiduese.
“Respekt për zjarrfikësit. Kritikë për ata që vetëm flasin e kurrë nuk veprojnë,” shkruan Ahmeti në Facebook.