Haziri: Mosvotimi i Ligjit për Specialen ishte qëndrim konsistent i LDK-së
Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, ka thënë se partia e tij nuk është pishman që nuk e votoi Ligjin për Dhomat e Specializuara, duke theksuar se ky vendim ishte në përputhje me qëndrimin politik të LDK-së për drejtësinë. Haziri, i ftuar në “Debat Plus”, u shpreh se vendimi nuk lidhet me pendesë apo…
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Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, ka thënë se partia e tij nuk është pishman që nuk e votoi Ligjin për Dhomat e Specializuara, duke theksuar se ky vendim ishte në përputhje me qëndrimin politik të LDK-së për drejtësinë.
Haziri, i ftuar në “Debat Plus”, u shpreh se vendimi nuk lidhet me pendesë apo me ndonjë kalkulim tjetër politik, por me qëndrimin që, sipas tij, LDK-ja e kishte bërë të qartë edhe para grupeve politike, edhe para qytetarëve.
“Nuk ka të bëjë me pishman, as s’ka të bëjë me veprim tjetër politik. Ka të bëjë me qëndrim konsistent politik, të cilin ia kemi bërë me dije grupeve politike e edhe publikut në Kosovë. Dhe nuk duhej me pritë e kërku më shumë prej LDK-së pas krejt kësaj që ka kalu periudhën e pasluftës dhe kërkesave që në këtë vend duhet të vendoset drejtësi për të gjithë”, deklaroi Haziri.
Ai tha se LDK-ja beson në drejtësi të barabartë dhe se, sipas tij, krijimi i Dhomave të Specializuara nuk e ka përmbushur pritjen për vendosjen e drejtësisë. Haziri pretendoi se çështjet dhe dosjet e trajtuara nga ky institucion kanë kaluar më herët nëpër zyra të ndryshme.
“LDK-ja beson në drejtësi për të gjithë dhe nuk kemi kërku as nuk kemi pritë drejtësi përmes padrejtësisë. Kjo është ajo që është perceptimi dhe besimi i shumicës së qytetarëve në Republikën e Kosovës. Besimi ynë që Dhomat e Specializuara, ky lloj tribunali që Kuvendi i Kosovës e krijoi për të vendosë drejtësi, për herë të tretë doli që pak a shumë çështjet e njëjta, problemet e njëjta, lëndët e njëjta e dosjet janë shku prej zyrës në zyrë, dhe këtë e ka nxjerrë ai faktori i drejtësisë ndërkombëtare”, u shpreh ai.
Haziri foli edhe për përmbajtjen e aktgjykimit ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, duke thënë se, sipas vlerësimit të tij, në pjesën e parë të leximit të vendimit u vu në pah lufta ndaj vijës politike të Lëvizjes Popullore të Kosovës (LPK), ndërsa më pas u përmend edhe LDK-ja dhe institucionalizimi i vendit.
“Në pjesën e parë të leximit të aktvendimit nga gjyqtari, fatkeqësisht e nxori në sipërfaqe luftën ndaj vijës politike të LPK-së e mandej është përmend përmes delegacionit parlamentar që ishte sinonim i institucionalizimit dhe LDK-së më vonë”, tha Haziri.
Ai shtoi se vendimi i Dhomave të Specializuara duhet parë në kontekstin e procesit gjyqësor dhe se, sipas tij, ky proces nuk prodhoi një lëvizje të gjerë politike e protestuese në Kosovë me moton “Jo në emrin tonë”.
“Kjo është ajo që në dy shtylla filloi me u arsyetu krejt ai aktgjykim i nxjerrë nga Dhomat e Specializuara. Nuk duhet me i dhënë atribut tjetër, pos që ky ballafaqim me drejtësinë dhe në emër të popullit të Kosovës është dhënë nga Dhomat e Specializuara”, u shpreh Haziri.
Mes tjerash, Haziri bëri të ditur se qëndrimin personal e ka dhënë kur i është bashkuar protestave pas aktgjykimit.