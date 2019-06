Haziri: Kemi marrëveshje në parti që mos me u përmend kush është kandidat për kryetar

I pyetur fillimisht se a do të kandidojë për kryetar të degës në Gjilan, ai tha se ende nuk ka marrë miratim nga dega se a do të kandidojë apo jo, derisa shtoi se nuk ka vullnet për të vazhduar si kryetar dege.

Haziri ndërsa i pyetur për zgjedhjet për të parin e partisë ka thënë se janë dakorduar që emrat e kandidatëve të bëhen publik në Kuvendin Zgjedhor.

“Në radhë të parë asni emër nuk është përmend në LDK as si kolegë në mes veti jemi marrë vesh që me u kandidu në kuvend, jo në TV po du me i qëndru lojal vendim të kryesisë”, tha Haziri në T7.

Në fund, nënkryetari i LDK’së, po thotë që asnjë nga emrat e përmendur për kandidatë nuk i sheh si rivalë.

“Asnjë emër në LDK nuk i shoh rivalë, i shoh kolegë, me dikë jam mik. Për mu nuk ka konkurrente brenda LDK’së, ka veç vlera”, shtoi Haziri.