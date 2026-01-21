Haziri: Abdixhiku e ka dhënë aktin e dorëheqjes, e ka për nder me qenë kryetari i katërt i LDK-së

21/01/2026 19:17

Nënkryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri është shprehur se Lumir Abdixhiku e ka për nder të jetë kryetari i katërt i kësaj partie.

Ai tha se Abdixhiku e ka bërë aktin politik, pra e ka dhënë aktin e dorëheqjes.

“Lumir Abdixhiku e ka për nder me qenë kryetari i katërt i LDK-së, ka ardhur me votë të fshehtë, kundër meje”.

“Lumir Abdixhiku e ka bërë aktin politik, e ka dhënë aktin e dorëheqjes, Hykmetja ka dalë mirë e votuar, e vlerësuar politikisht, të gjithë ata që e njohin e dinë që Hykmetja ka kulturë poltike, ka sjellje politike, është e familjes tonë politike, me ideologji, me bindje”, tha Haziri në Klan.

