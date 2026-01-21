Hazir Haziri arrin në Kosovë, pas lirimit nga burgu në Serbi
Hazir Haziri i cili u arrestua nga Serbia në shtator të vitit të kaluar është liruar sot.
Ai tashmë ka arritur në Kosovë përmes pikës kufitare në Merdare, ku është pritur nga familjarët e tij.
E Haziri është pritur në Merdare dhe nga avokati Atrianit Koci.
Koci ka thënë se asnjë qytetar i pafajshëm nuk guxon të mbetet në burgjet e Serbisë. Për këtë ka thënë se është angazhuar dhe do të angazhohet sa herë të ketë nevojë.
“Fjalën e dhënë e mbaj. Kam thënë se Hazir Hazirin do ta kthej nga burgu i Serbisë. Sonte, Hazir Haziri është në Kosovë. Asnjë qytetar i pafajshëm nuk guxon të mbetet në burgjet e Serbisë. Për këtë jam angazhuar dhe për këtë do të angazhohem sa herë të jetë nevoja”, ka thënë Koci.