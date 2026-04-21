Haxhiu zhvillon takim me ambasadorin e SHBA-së në NATO, Matthew G. Whitaker

Lajme

21/04/2026 16:43

Ushtruesja e detyrës së presidentes, njëherit kryeparlamentarja, Albulena Haxhi ka pritur në takim ambasadorin amerikan në Nato, Matthew G. Whitaker.

Para takimi mediat janë lejuar të marrin pamje, ndërkaq takim është i mbyllur për media.

Gjatë ditës së sotme dhe nesër në vendin tonë do të qëndrojë për vizitë zyrtare Ambasadori i SHBA-së në NATO,  Mathew Whitaker.

Me këtë rast Policia e Kosovës, gjatë kësaj vizite do të kujdeset për ruajtjen e rendit dhe qetësisë publike si dhe rregullimin e trafikut, gjatë kohës së lëvizjes së eskortës dhe kohës së qëndrimit të delegacionit në Kosovë.

Për të mundësuar qarkullim të lirë të eskortës sipas itinerarit të lëvizjes si dhe zhvillimin e aktiviteteve sipas agjendës zyrtare të vizitës, Policia e Kosovës do të bëjë ndërprerje të përkohshme të qarkullimit të trafikut (në intervale të shkurtra kohore) të disa segmenteve rrugore (ku pritet të kalojë eskorta), ku edhe mund të ketë riorientim të trafikut në rrugë alternative. Policia e Kosovës kërkon mirëkuptim të plotë nga ana e qytetarëve dhe pjesëmarrësve në trafik.

Artikuj të ngjashëm

April 21, 2026

Supremja: M.P dhe Zh.Z të akuzuar për krime lufte mbesin në paraburgim

April 21, 2026

Musliu-Shoshi: LVV nuk e ka problem me vjedhë, por të zihet duke vjedhur

April 21, 2026

“Të shthurur” – Ismaili i reagon ashpër Ahmetit të VV-së: Ti...

April 21, 2026

Bashkëpunimi SHBA-Policia e Kosovës: Përmbyllet trajnimi për incidente kritike...

April 20, 2026

BE zgjeron sanksionet ndaj Iranit

April 20, 2026

Trump: Izraeli nuk më bindi të hyja në luftë me Iranin

Lajme të fundit

Supremja: M.P dhe Zh.Z të akuzuar për krime lufte mbesin në paraburgim

Musliu-Shoshi: LVV nuk e ka problem me vjedhë, por të zihet duke vjedhur

“Të shthurur” – Ismaili i reagon ashpër Ahmetit...

Bashkëpunimi SHBA-Policia e Kosovës: Përmbyllet trajnimi për incidente...