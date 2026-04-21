Haxhiu zhvillon takim me ambasadorin e SHBA-së në NATO, Matthew G. Whitaker
Ushtruesja e detyrës së presidentes, njëherit kryeparlamentarja, Albulena Haxhi ka pritur në takim ambasadorin amerikan në Nato, Matthew G. Whitaker. Para takimi mediat janë lejuar të marrin pamje, ndërkaq takim është i mbyllur për media. Gjatë ditës së sotme dhe nesër në vendin tonë do të qëndrojë për vizitë zyrtare Ambasadori i SHBA-së në NATO,…
Lajme
Ushtruesja e detyrës së presidentes, njëherit kryeparlamentarja, Albulena Haxhi ka pritur në takim ambasadorin amerikan në Nato, Matthew G. Whitaker.
Para takimi mediat janë lejuar të marrin pamje, ndërkaq takim është i mbyllur për media.
Gjatë ditës së sotme dhe nesër në vendin tonë do të qëndrojë për vizitë zyrtare Ambasadori i SHBA-së në NATO, Mathew Whitaker.
Me këtë rast Policia e Kosovës, gjatë kësaj vizite do të kujdeset për ruajtjen e rendit dhe qetësisë publike si dhe rregullimin e trafikut, gjatë kohës së lëvizjes së eskortës dhe kohës së qëndrimit të delegacionit në Kosovë.
Për të mundësuar qarkullim të lirë të eskortës sipas itinerarit të lëvizjes si dhe zhvillimin e aktiviteteve sipas agjendës zyrtare të vizitës, Policia e Kosovës do të bëjë ndërprerje të përkohshme të qarkullimit të trafikut (në intervale të shkurtra kohore) të disa segmenteve rrugore (ku pritet të kalojë eskorta), ku edhe mund të ketë riorientim të trafikut në rrugë alternative. Policia e Kosovës kërkon mirëkuptim të plotë nga ana e qytetarëve dhe pjesëmarrësve në trafik.