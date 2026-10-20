Haxhiu takon përfaqësuesen e Ambasadës amerikane, diskutojnë prioritetet e Kuvendit dhe bashkëpunimin me SHBA-në
Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, ka pritur në takim të Ngarkuarën me Punë të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Wylita Bell. Sipas njoftimit, në takim u diskutuan prioritetet e Kuvendit të Kosovës në legjislaturën e njëmbëdhjetë,zsi dhe mundësitë për thellimin e bashkëpunimit me institucionet amerikane, shkruan lajmi.net. Haxhiu theksoi…
Lajme
Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, ka pritur në takim të Ngarkuarën me Punë të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Wylita Bell.
Sipas njoftimit, në takim u diskutuan prioritetet e Kuvendit të Kosovës në legjislaturën e njëmbëdhjetë,zsi dhe mundësitë për thellimin e bashkëpunimit me institucionet amerikane, shkruan lajmi.net.
Haxhiu theksoi rëndësinë e partneritetit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke e cilësuar atë si thelbësor për avancimin e Kosovës drejt integrimit euroatlantik.
“SHBA-ja mbetet aleati ynë strategjik, ndërsa partneriteti ynë me të është thelbësor për avancimin e rrugës euroatlantike të Kosovës”, ka deklaruar Haxhiu.
Ajo gjithashtu shprehu mirënjohje për mbështetjen që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dhënë Kosovës ndër vite. /Lajmi.net/