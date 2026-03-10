Haxhiu takon Buleshkajn, flasin për raportin e buxhetin e APK-së
Lajme
Kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, ka zhvilluar takim me drejtorin e Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, Yll Buleshkaj.
Haxhiu thotë se me kreu e APK-së diskutuan për raportin që Agjencia përgatitë për Kuvendin e për aspektin buxhetor, që sipas kryeparlamentares do të ndikojë në zhvillimin e Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit. .
“Biseduam për punën e Agjencisë, raportin që ajo përgatit për Kuvendin, si dhe për bashkëpunimin tonë në këtë drejtim. Diskutuam gjithashtu për aspektin buxhetor që do të ndikojë në zhvillimin e Agjencisë për nevojat funksionale si dhe për projekte që e forcojnë institucionin në aspektin zhvillimor”, ka bërë të ditur kryeparlamentarja pas takimit me Buleshkajn që drejton APK-në.