Haxhiu takon ambasadoren e Kroacisë, flasin për mundësitë për të thelluar bashkëpunimin
Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu ka pritur në takim ambasadoren e Kroacisë në Kosovë, Danijela Barišić. Kuvendi i Kosovës kur ka njoftuar për këtë takim, e ka parë si të ngrohtë e miqësor. “Në këtë takim të ngrohtë e miqësor u rikonfirmuan marrëdhëniet shumë të mira ndërmjet dy vendeve, si dhe u diskutuan mundësitë…
Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu ka pritur në takim ambasadoren e Kroacisë në Kosovë, Danijela Barišić.
Kuvendi i Kosovës kur ka njoftuar për këtë takim, e ka parë si të ngrohtë e miqësor.
“Në këtë takim të ngrohtë e miqësor u rikonfirmuan marrëdhëniet shumë të mira ndërmjet dy vendeve, si dhe u diskutuan mundësitë për thellimin e mëtejshëm të bashkëpunimit bilateral. Kryetarja Haxhiu vlerësoi mbështetjen e vazhdueshme të Kroacisë për Kosovën, në veçanti në rrugëtimin euroatlantik të vendit”, thuhet në njoftim. /Lajmi.net/
