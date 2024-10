Haxhiu: Qeveria Kurti është e pa korruptuar, tendencat për hakmarrje do të rriten

Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu tha se qeveria Kurti është e pa korruptuar dhe se ata nuk e keqpërdorin detyrën zyrtare.

Në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të Vetëvendosjes, Haxhiu tha se sulmet, tendencat për hakmarrje dhe shpifjet e kundërshtarëve politik do të rriten, pasi sipas saj plani i tyre është që të ndikojnë tek qytetarët.

:“Sulmet, tendencat për hakmarrje do të rriten sepse plani i tyre i përbashkët është të arrijnë të ndikojnë te qytetarët. Shpifja e tyre të bëhet e vërtetë për qytetarët e Kosovës. Po përpiqen me krejt çka kanë të thonë se ‘Edhe ju jeni si ne, edhe ju jeni të korruptuar’. Por, ata e donë të bëhemi si ata, por ne kurrë nuk do të bëhemi si ata. Qeveria Kurti është qeveri e pa korruptuar. Ministri i Qeverisë Kurti, kryeministri nuk e keqpërdor detyrën zyrtare”, tha Haxhiu.

Ministrja Haxhiu potencoi se gjatë kohës së qeverisjes janë përballur me akuza të pabaza nga opozita. Ajo tha se është mbajtur dy ditë në prokurori, sipas saj veç pse ka thënë se “prokurorët dhe gjyqtarët kanë tentuar të funksionojnë me neve si me qeveritë e kaluara”.

“Është tepër e rëndësishme edhe sanksionimi i Serbisë, sepse Serbia është bërë strehë e kriminelëve të luftës, po ashtu edhe për ata që kryejnë sulme terroriste në kohë të paqes. Gjatë kësaj kohe jemi përballur me shumë shpifje dhe akuza të pabaza. Merren me Rozetën, kryeministri e përmendi është 30 herë më shumë rezerva shtetërore, merren me ministren Hajdari…Merren me Hajrullahun, me Xhelalin, me ministrat e qeverisë Kurti. Dy ditë më kanë mbajtur në prokurori veç pse kam thënë se prokurorët dhe gjyqtarët kanë tentuar të funksionojnë me neve si me qeveritë e kaluara. Pra, t’i bëjnë favore njëri-tjetrit, por ne kemi thënë jo”, potencoi Haxhiu.

Përveç tjerash, Haxhiu tha se faza mobilizuese për zgjedhjet e 9 shkurtit 2025 veçse ka filluar, derisa shtoi se fitorja e Lëvizjes Vetëvendosje do të varet edhe nga votat e grave.

“Së fundi, si kryesi e GVV-së, jemi duke e takuar strukturën e GVV-së gjithandej komunave. Dhe kemi hyrë në fazën mobilizuese për zgjedhje. Po mobilizohemi me strukturën tonë që pastaj së bashku të dalim në terren që të takojmë vajzat dhe gratë në Republikën e Kosovës gjithandej…Për ne është e qartë se sa do të fitojmë si LVV do të varet edhe nga ajo se sa do të na votojnë gratë”, tha Haxhiu.