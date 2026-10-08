Haxhiu për zgjedhjen e Shiroka-Pulës: Kosova tash do të ketë stabilitet institucional
Kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, ka përshëndetur zgjedhjen e Justina Shiroka-Pulës si presidente e re e Kosovës. Haxhiu i bëri këto deklarata gjatë ceremonisë për Ditën e Bashkimit të Gjermanisë, duke shtuar se zgjedhja e presidentes sjell stabilitet të ri institucional për vendin. “Sonte vijmë në këtë festë edhe me një lajm të mirë nga…
Lajme
Kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, ka përshëndetur zgjedhjen e Justina Shiroka-Pulës si presidente e re e Kosovës.
Haxhiu i bëri këto deklarata gjatë ceremonisë për Ditën e Bashkimit të Gjermanisë, duke shtuar se zgjedhja e presidentes sjell stabilitet të ri institucional për vendin.
“Sonte vijmë në këtë festë edhe me një lajm të mirë nga shtëpia jonë, nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. E zgjodhëm presidenten e re të Republikës së Kosovës dhe tash do të kemi stabilitet institucional”, ka thënë Haxhiu.
Haxhiu theksoi se Shiroka-Pula është gruaja e tretë që mban postin e presidentes së Kosovës.
E para e Kuvendit vuri në pah edhe përfaqësimin e lartë të grave në udhëheqjen e Kuvendit, duke vlerësuar rolin e grave në udhëheqjen e Gjermanisë dhe të vendeve demokratike.