Haxhiu për takimin me Hargreaves: Shprehën gatishmërinë për thellimin e mëtejshëm të bashkëpunimit mes dy vendeve

Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu ka takuar ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar, Jonathan Hargreaves. Në këtë takim, sipas njoftimit të Kuvendit të Kosovës është diskutua lidhur me marrëdhëniet e shkëlqyera midis dy vendeve dhe për zhvillet aktuale në Kosovë.  “Gjatë takimit, Kryetarja Haxhiu shprehu mirënjohjen për mbështetjen e vazhdueshme të Mbretërisë së Bashkuar ndaj…

Lajme

23/02/2026 12:42

Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu ka takuar ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar, Jonathan Hargreaves.

Në këtë takim, sipas njoftimit të Kuvendit të Kosovës është diskutua lidhur me marrëdhëniet e shkëlqyera midis dy vendeve dhe për zhvillet aktuale në Kosovë.

 “Gjatë takimit, Kryetarja Haxhiu shprehu mirënjohjen për mbështetjen e vazhdueshme të Mbretërisë së Bashkuar ndaj Kosovës veçanërisht në faza të rëndësishme të zhvillimit të saj. Ajo theksoi gjithashtu progresin e arritur në konstituimin e institucioneve dhe në kalimin e fazave kyçe. Ambasadori Hargreaves e përgëzoi Kryetaren për zgjedhjen në detyrë dhe për efikasitetin e treguar në funksionalizimin e Kuvendit, përfshirë procedimin dhe miratimin e marrëveshjeve ndërkombëtare”, thuhet në njoftim. 

Sipas njoftimit, ata thuhet se shprehën gatishmërinë për thellimin e mëtejshëm të bashkëpunimit dhe forcimin e partneritetit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Mbretërisë së Bashkuar, përfshirë intensifikimin e shkëmbimeve parlamentare./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

February 23, 2026

Shtyhet seanca e rigjykimit ndaj të akuzuarit për përgatitje të vrasjes,...

February 23, 2026

Përplasje për Epopenë e UÇK-së, veteranët jashtë Këshillit Shtetëror – krijojnë...

February 23, 2026

Protesta e PD-së, lirohen 18 të arrestuarit në Tiranë

February 23, 2026

Arrestimi i Artan Grubit, reagon BDI

February 23, 2026

Meksikë, ushtria vret bosin e drogës, vendi në kaos

February 23, 2026

Një mesazh i qartë për politikën e Trump: Papa Leo zgjedh...

Lajme të fundit

Shtyhet seanca e rigjykimit ndaj të akuzuarit për...

Përplasje për Epopenë e UÇK-së, veteranët jashtë Këshillit...

Protesta e PD-së, lirohen 18 të arrestuarit në Tiranë

Arrestimi i Artan Grubit, reagon BDI