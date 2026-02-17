Haxhiu: Në Prekaz u vulos vendosmëria për të mos u nënshtruar kurrë
Lajme
Në kuadër të programit shtetëror për shënimin e përvjetorit të pavarësisë, kryetarja e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Albulena Haxhiu, së bashku me presidenten Osmani dhe kryeministrin Kurti, të shoqëruar nga deputetë, anëtarëve të kabinetit qeveritar dhe përfaqësues të tjerë institucionalë, bëri homazhe dhe vendosi lule në Kompleksin Memorial “Adem Jashari” në Prekaz.
Duke e cilësuar Prekazin simbol të guximit, sakrificës, qëndresës, unitetit dhe dashurisë për atdheun, kryetarja Haxhiu tha se aty u vulos vendosmëria për të mos u nënshtruar kurrë.
“Në Prekaz, në vendin ku historia e Kosovës mori kthesën e saj më të madhe, u përkulëm me respekt të thellë para sakrificës sublime të Komandantit Adem Jashari dhe gjithë familjes Jashari. Sakrifica e tyre e jashtëzakonshme u bë themeli mbi të cilin u ngrit ndërgjegjja kombëtare. Sot, në përvjetorin e Pavarësisë, kujtojmë se liria që e gëzojmë nuk erdhi rastësisht. Ajo erdhi përmes gjakut, sakrificës dhe besimit të palëkundur në të drejtën për të jetuar të lirë”, theksoi në një shënim të saj kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu.