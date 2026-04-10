Haxhiu në Kuvend: Veç edhe presidenti na ka mbetë, edhe krejt në vijë

Kryeparlamentarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu pas miratimit të dy propozimeve parlamentare të LDK-së dhe PDK-së në seancën e sotme të Kuvendit ka ironizuar duke thënë se puna e vetme që i ka mbetur Kuvendit është zgjedhja e presidentit. "Veç edhe presidenti na ka mbetë edhe…krejt në vijë…a presidentja a mos të bëj ndasi…

10/04/2026 12:28

Kryeparlamentarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu pas miratimit të dy propozimeve parlamentare të LDK-së dhe PDK-së në seancën e sotme të Kuvendit ka ironizuar duke thënë se puna e vetme që i ka mbetur Kuvendit është zgjedhja e presidentit.

“Veç edhe presidenti na ka mbetë edhe…krejt në vijë…a presidentja a mos të bëj ndasi gjinore”, tha Albulena Haxhiu.

Kuvendi miratoi propozimin e PDK-së për Rezolutën për Mbrojtjen e Viktimave të Luftës dhe propozimin për ndërrimin e rendit të ditës nga pika e 9-të në pikën e 6-të për Rezolutën për çmimet e naftës.

Artikuj të ngjashëm

April 10, 2026

Mos-pagesat e orëve shtesë dhe kujdestarive për doktorë e infermierët, Vitia:...

April 10, 2026

Abrashi i drejtohet Haxhiut si u.d e presidentes: Reflekto, emëroje anëtarin...

April 10, 2026

Paga e 13-të, Murati: Nuk po shpikim asgjë, është praktikë e...

April 10, 2026

“Skenari: E premte, 10.04.2026, ora 10:00” – Deputeti i VV-së pranon...

April 10, 2026

Benzina dhe nafta në Evropë – ku janë çmimet më të...

April 10, 2026

​Trump kritikon Iranin: Po bën punë të dobët në Ngushticën e Hormuzit

Mos-pagesat e orëve shtesë dhe kujdestarive për doktorë...

Abrashi i drejtohet Haxhiut si u.d e presidentes:...

Paga e 13-të, Murati: Nuk po shpikim asgjë,...

​Real Madridi me sy nga titulli, përballet me Gironën në shtëpi