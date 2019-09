Haxhiu: Me entuziazmin e qytetarëve të Mitrovicës, e hapëm fushatën zgjedhore

Përmes një postimi në Facebook, Haxhiu ka thënë se më 6 tetor, një shoqëri e tërë do të marrë frymë sepse siç ka shkruar ajo tashmë erdhi dita

Postimi i plotë:

Me entuziazmin e qytetarëve të Mitrovicës, e hapëm fushatën zgjedhore.

Më 6 Tetor, një shoqëri e tërë do të marrë frymën tonë sepse Erdhi dita!

Erdhi dita të hedhim në deponi projektin e krimit të organizuar kundër shtetit të Kosovës.

Erdhi dita për shtetin e së drejtës.

Ne duhet të ndërtojmë bashkarisht idenë se morali dhe ligji përputhen si vepër e shoqërisë.

Ne duhet të ndërtojmë bashkarisht idenë se morali dhe drejtësia përputhen si vepër e qeverisë.

Ne duhet të synojmë që shoqëria të bëhet bashkësia e njerëzve që e respektojnë ligjin, ndërsa shteti të jetë bashkësia e institucioneve që respektojnë të drejtën.

Ndaj, me thjeshtësinë e viteve të përpjekjeve tona, me respektin për vuajtjet e popullit tonë, këtu në Mitrovicë i urojmë njëri-tjetrit ditën e 6 Tetorit, ditën e ringritjes sonë me qeverinë Kurti dhe me Kosovën Republikë e popullit të vet. /Lajmi.net/