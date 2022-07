Haxhiu: Ka gjasa që projektligji për Trustin të riprocedohet në Kuvend para pushimeve të verës

Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Bekim Haxhiu ka folur për Ekonomia Online lidhur me procedurat që duhet ndjekur në mënyre që ky projektligj të shkoj në Kuvend për miratim.

Haxhiu nuk ka dhënë ndonjë afat se a do të mund të shqyrtohet ky projektligj para se Kuvendi të shkoj në pushim, pasi kjo, sipas tij, varet nga votimi i Qeverisë.

“Realisht projektligji për trustin do të duhej të kalonte në Kuvend, nuk kishte asnjë arsye as ligjore e as ekonomike që ai të refuzohej. E kam thënë edhe kur e kam proceduar në Kuvend që projektligji për trustin është kërkesë e qytetarëve dhe sot si asnjëherë më parë, kjo çështje është vërtetuar që projektligji për trustin është kërkesë qytetare sepse qytetarët u organizuan dhe për 8 ditë kanë mbledhur se 20 mijë nënshkrime për ta ri-proceduar sërish projektligjin për trustin në Kuvend. Bazuar në ligjin për nisma legjislative tani u takon qytetarëve që me nënshkrimet e grumbulluara dhe projektligjin ta ri-procedojnë sërish në Kuvend”, ka thënë Haxhiu.

Ai thotë se ka gjasa që nënshkrimet të shkojnë në kryesi ose tek kryetari para pushimit vjetor, veçse njëherë janë procedurat teknike, skanimi i nënshkrimeve dhe procedimi i tyre në Kuvend.

“Po sigurisht, po besoj që tani deri sa të përgatiten edhe çështjet teknike të nënshkrimeve, skanimi i atyre më shumë se 20 mijë nënshkrimeve edhe procedimi i tyre në Kuvend, po ligji për nisma legjislative parasheh që këto nënshkrime edhe projektligji t’i dorëzohet kryetarit ose kryesisë dhe komisionit për peticione në mënyrë solemne. Dëshmon një demokraci të zhvilluar, ku qytetarët marrin nisma legjislative për një çështje të cilët ata i preokupon, në këtë rast është tërheqja e mjeteve nga trusti”.

“Unë e kam thënë edhe në diskutimin që ishte në Kuvend sepse nëse po iu duket që nuk mund ta kaloni një projektligj të propozuar nga opozita, çfarë do të bëni kur projektligji do të vije në Kuvend me kërkesën e qytetarëve, me nënshkrimet e tyre. Edhe në fillim qytetarët kanë qenë të gatshëm të mbledhin nënshkrimet për ta proceduar projektligjin për trustin, mirëpo ishte kohë pandemie, ishte muaji shkurt dhe do të rrezikohej shëndeti i tyre. Ne e kemi marrë përsipër që me nënshkrimet e deputetëve, ta procedojmë në Kuvend. Tani është ekskluzivisht kërkesë e qytetarëve, të cilët në bazë vullnetare janë organizuar shesheve të Kosovës dhe në një afat rekord kanë mbledhur mbi 20 mijë nënshkrime që nuk e ka bërë asnjë subjekt politik i organizuar deri sot, kaq shpejtë e kaq shumë nënshkrime të mbledhin në një afat kaq të shkurtët kohorë”, ka thënë Haxhiu për EO.