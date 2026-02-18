Hashim Thaçi: Pushtetin në Kosovë e kam marrë me fitore në zgjedhje
Ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, po vazhdon fjalimin e tij në Gjykatën Speciale në Hagë. Duke folur për pushtetin pas luftës, Thaçi tregoi për fitoret e tij, koalicionet dhe bashkëpunimin me partitë politike. “Edhe kur kam ardhë në pushtet, kam ardhë me fitore elektorale. Kam respektuar tërë kohën normat demokratike dhe rezultatet e zgjedhjeve. Kurdo…
Lajme
Ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, po vazhdon fjalimin e tij në Gjykatën Speciale në Hagë.
Duke folur për pushtetin pas luftës, Thaçi tregoi për fitoret e tij, koalicionet dhe bashkëpunimin me partitë politike.
“Edhe kur kam ardhë në pushtet, kam ardhë me fitore elektorale. Kam respektuar tërë kohën normat demokratike dhe rezultatet e zgjedhjeve. Kurdo që partia ime ishte në pushtet, ishte gjithmonë në koalicion me LDK-në dhe partitë tjera politike shqiptare dhe jo shqiptare. Së bashku, e bëmë shtetin, Kosovën shtet.”
Krejt çka deklaroi Thaçi sot: Kosova ishte më e rëndësishme se sa fati im personal, po të mos ishte NATO, s’do të kishte liri e as Pavarësi