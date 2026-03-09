Hasani: Deputetët nuk mund të detyrohen të qëndrojnë në sallë për zgjedhjen e presidentit

Profesori dhe ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese, Enver Hasani, ka komentuar zhvillimet e fundit rreth procesit të zgjedhjes së presidentit të Kosovës, duke theksuar se kërkesa për të detyruar deputetët të qëndrojnë në sallë dhe të sigurojnë 80 vota nuk mund të zbatohet. Duke folur në emisionin Politiko në Kanal10, Hasani u shpreh se një kërkesë…

Lajme

09/03/2026 22:37

Profesori dhe ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese, Enver Hasani, ka komentuar zhvillimet e fundit rreth procesit të zgjedhjes së presidentit të Kosovës, duke theksuar se kërkesa për të detyruar deputetët të qëndrojnë në sallë dhe të sigurojnë 80 vota nuk mund të zbatohet.

Duke folur në emisionin Politiko në Kanal10, Hasani u shpreh se një kërkesë e tillë, e paraqitur nga Albulena Haxhiu dhe një grup deputetësh, nuk mund të imponohet nga Gjykata.

“Gjykata nuk mund ta kërkojë një gjë të tillë, për shumë arsye. E para është se ekziston një aktgjykim i vitit 2015, i cili përcakton se deputetët nuk mund të detyrohen të kryejnë një veprim të tillë,” ka deklaruar Hasani.

Ai shtoi se seanca e thirrur nga Haxhiu duket të jetë fiktive, pasi sipas tij bazohet në një interpretim të gabuar të Kushtetutës dhe të standardeve të gjyqësorit kosovar.

Sipas Hasanit, praktika dhe jurisprudenca kushtetuese në Kosovë e bëjnë të qartë se deputetët nuk mund të detyrohen me vendim gjyqësor të marrin pjesë apo të votojnë në një mënyrë të caktuar gjatë procedurave parlamentare.

Artikuj të ngjashëm

March 9, 2026

Shqipëria mbështet Kuvajtin për rezolutën kundër Iranit

March 9, 2026

Kurti bisedon me komisioneren e BE-së për Zgjerim, Marta Kos për...

March 9, 2026

Ekonomistët: Çmimi i naftës po rritet shpejtë sepse Kosova nuk ka...

March 9, 2026

Haxhiu: Vendimi i Kushtetueses për masën e përkohshme, hap i rëndësishëm

March 9, 2026

Nën udhëheqjen e Mojtaba Khameneit, Irani nis sulme kundër Izraelit dhe...

March 9, 2026

Ligjvënësit amerikanë debatojnë për ndikimin e luftës në Iran mbi Ukrainën...

Lajme të fundit

Laporta refuzoi ofertën marramendëse të PSG-së për Yamal:...

Shqipëria mbështet Kuvajtin për rezolutën kundër Iranit

Kurti bisedon me komisioneren e BE-së për Zgjerim,...

Ekonomistët: Çmimi i naftës po rritet shpejtë sepse...