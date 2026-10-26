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Harry Kane shpallet sulmuesi më i mirë i vitit

Harry Kane u shpall sulmuesi më i mirë i vitit pas një sezoni të jashtëzakonshëm me Bayern Munichun dhe Anglinë. Kapiteni i Anglisë zhvilloi 65 ndeshje, duke shënuar plot 73 gola dhe dhënë tetë asistime. Përveç efikasitetit para portës, Kane krijoi 29 raste të mëdha për gol dhe regjistroi mesatarisht 1.25 pasime kyçe për ndeshje.…

Sport

27/10/2026 00:01

Harry Kane u shpall sulmuesi më i mirë i vitit pas një sezoni të jashtëzakonshëm me Bayern Munichun dhe Anglinë.

Kapiteni i Anglisë zhvilloi 65 ndeshje, duke shënuar plot 73 gola dhe dhënë tetë asistime.

Përveç efikasitetit para portës, Kane krijoi 29 raste të mëdha për gol dhe regjistroi mesatarisht 1.25 pasime kyçe për ndeshje.

Me tri trofe të fituar gjatë sezonit, anglezi e kurorëzoi një vit mbresëlënës, duke u vlerësuar si sulmuesi më i mirë.

Ai u nderua në Londër, ku po mbahet ceremonia e ‘Topit të Artë’, ku anglezi shihet si njëri ndër kandidatët.

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