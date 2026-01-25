Harry Bajraktari: Në Bordin e Paqes, Kosovës i erdhën nëntë njohje de facto, Trumpi të ndërmjetësojë për t’i zyrtarizuar
Veprimtari dhe biznesmeni shqiptaro-amerikan Harry Bajraktari ka shkruar për “nëntë njohje de facto për Kosovën”, duke theksuar pjesëmarrjen e Kosovës me shtetet e tjera mosnjohëse në Bordin e Paqes të presidentit amerikan, Donald Trump. “Nëntë njohje de facto për Kosovën. Shtetet që ende nuk e njohin pavarësinë e Republikës së Kosovës — Argjentina, Armenia, Azerbajxhani,…
Lajme
Veprimtari dhe biznesmeni shqiptaro-amerikan Harry Bajraktari ka shkruar për “nëntë njohje de facto për Kosovën”, duke theksuar pjesëmarrjen e Kosovës me shtetet e tjera mosnjohëse në Bordin e Paqes të presidentit amerikan, Donald Trump.
“Nëntë njohje de facto për Kosovën. Shtetet që ende nuk e njohin pavarësinë e Republikës së Kosovës — Argjentina, Armenia, Azerbajxhani, Indonezia, Kazakistani, Paraguai, Uzbekistani, Mongolia dhe Maroku — tani ulen si të BARABARTË me Republikën e Kosovës në prestigjiozin Bord të Paqes të Presidentit Trump”, shkroi ai në X.
Bajraktari thotë se “duke iu bashkuar këtij forumi elitar të kryesuar nga presidenti amerikan Donald Trump, ata e kanë pranuar de facto shtetësinë e Kosovës”.
“Tani është koha që kjo të bëhet zyrtare – u bëj thirrje udhëheqësve të tyre ta njohin Kosovën MENJËHERË. I bëj thirrje Presidentes Vjosa Osmani që të kontaktojë drejtpërdrejt secilin prej këtyre krerëve të shteteve për të siguruar njohje të plotë diplomatike”.
Bajraktari i bëri thirrje edhe presidentit Trump që “të ndërmjetësojë këto njohje jetike, duke forcuar misionin e tij global për paqe dhe duke thelluar bashkëpunimin brenda Bordit të Paqes”.
🇽🇰Nine de-facto recognitions for Kosovo 🇽🇰
Countries that still do not recognize the independence of Republic of Kosovo—Argentina, Armenia, Azerbaijan, Indonesia, Kazakhstan, Paraguay, Uzbekistan, Mongolia and Morocco—now sit as EQUALS with the Republic of Kosovo on President… pic.twitter.com/60Jnponiiy
— Harry Bajraktari (@HarryBajraktari) January 24, 2026