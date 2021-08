Harrojeni PSG-në, Real Madrid synon të ndërtoj sulmin e frikshëm me Mbappe dhe Haaland

Kalimi i Lionel Messit te PSG-ja është vetëm çështje ditësh, ku do kompletohet sulmi i frikshëm me Mbappe dhe Neymar, transmeton lajmi.net.

Trajneri Mauricio Pochettino do jetë i lumtur me këtë treshe, me të cilët do synojë të gjitha trofetë.

Sidoqoftë, presidenti i Real Madridit gjithashtu ka plane për skuadrën e tij dhe jo vetëm që do Mbappen, por edhe yllin e Dortmundit.

Transferimi i Haaland këtë verë do jetë i pamundur, por verën e ardhshme do këtë klauzolë lirimi me vlerë 75 milionë euro dhe “Los Blancos” thuhet se do luftojnë që ta kompletojnë transferimin.

Në rast që dy transferimet ndodhin, atëherë Real Madrid do ndërtojë një treshe me Eden Hazard, Haaland dhe Mbappe, që ndoshta do jetë fillimi i epokës së re të ‘Galaktikëve’ në “Santiago Bernabeu”./Lajmi.net/