Haradinaj takon kandidatët për deputetë: Takime që duhet ta kenë qytetarin në fokus, e ardhmja ndërtohet duke qenë krah tyre

Lajme

14/12/2025 20:36

Kandidati për kryeministër i AAK-së, ka takuar sot kandidatët për deputetë.

Ai ka treguar se si është zhvilluar ky takim, shkruan lajmi.net.

“Pa tavolina të mëdha që krijojnë distancë, pa debate të zgjatura që harxhojnë energji, larg zhurmës dhe formaliteteve; vetëm ide që lindin natyrshëm, plane që ndërtohen me përgjegjësi dhe strategji të menduara për të ardhmen që duam. Takime të tilla duhet ta kenë qytetarin në fokus, sepse e ardhmja ndërtohet nga përkushtimi i përditshëm dhe nga vendimi për të qenë gjithmonë krah qytetarëve”, ka shkruar Haradinaj. /Lajmi.net/ 

Postimi i tij i plotë:

