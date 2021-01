Haradinaj prezanton aderimin e ri në Aleancë

Haradinaj, bëri të ditur se Prof.Dr Millaku, iu bashkua AAK-së, duke u bërë edhe pjesë e listës për deputet.

‘Politika është e mirë, aq sa ka njerëz të mirë që angazhohen në të.Sot, prita në takim të nderuarin Prof. Dr. Shkelqim Millaku nga Ujmiri i Klinës, i biri i Dëshmorit Hazir Millaku. Nisur nga përvoja e tij shkencore në gjuhësi dhe arsim, si hulumtues dhe ligjërues brenda dhe jashtë vendit, e them me bindje të plotë, se lista e Aleancës do të jetë shumë e pasur me profesorë të tillë’, ka shkruar Haradinaj.

Ai po ashtu i uroj sukses dhe mirëseardhje në Aleancë Prof Dr Millakut.

‘Shkelqimit i uroj sukses dhe mirëseardhje në Aleancë. Na priftë e mbara’, përfundoi Haradinaj.