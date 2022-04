Haradinaj për 100 eurot: Qeveria po tenton të arsyetohet për Ligjin e Pagave përmes lëmoshës

Haradinaj ka thënë se ky vendim i qeverisë është një lloj shfajësimi për mos ngritjen e pagave.

“Kjo është një formë shfajësimi për mos rritjen e pagave tash e një vit, ndërsa ka vazhdimisht rritje të çmimeve. Po provohet që me lëmoshë, pra me këto shtesa që ofrohen vetëm një herë pra janë një-burimore, të arsyetohet Qeveria për pagat. Nëse nuk rriten pagat, atëherë me këto shtesa të Qeverisë ne do të mund të mbulojmë një borxh, qoftë borxh i energjisë elektrike apo diçka tjetër, por kjo është vetëm një herë, nëse pagat nuk ngriten”, ka deklaruar Haradinaj në RTV 21, transmeton lajmi.net.

Ai ka thënë se AAK-ja ka propozuar më herët që t’ju ofrohen nga 100 euro të gjithë qytetarëve pa përjashtim, pasi që kështu nuk do të përjashtohej nga kjo ndihmesë asnjë kategori e qytetarëve.

“Paratë po ju ndahen vetëm disa sektorëve, çka me të tjerët që nuk ju takojnë këtyre kategorive? Ata që nuk punojnë? Pra është një lloj mashtrimi që po ndodh faktikisht, teksa Kurti nuk po dëshmon se ka një plan për më tutje”, ka deklaruar Haradinaj. /Lajmi.net/