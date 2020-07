Haradinaj: Në Qeveri ose opozitë, AAK nuk lëshon pe te temat e interesit nacional

Ai ka thënë se koalicioni qeverisës nuk ia pamundëson fokusimin te interesi kombëtar.

“Ne nuk lëshojmë pe në tema të interesit nacional. Koalicioni qeverisës me i mbyllë sytë dhe me heshtë para dëmeve që i bëhen vendit. Nuk do ta bëjmë këtë. Aleanca te interesi nacional nuk do të bëj kompromis”, tha ai në një intervistë për Gazetën Blic.

Haradinaj e ka kundërshtuar emërimin e Skënder Hysenit si koordinator shtetëror për negociatat Kosovë-Serbi, dhe kjo gjë të përkrahet vetëm nga Presidenti Thaçi.

“Është e pashpjegueshme presidenti i vendit me përkrah koordinatorin, ndërkohë që ne nuk kemi qenë të konsulta në këtë gjë. Unë pres që edhe në LDK të ketë kundërshtime në këtë qasje të Hotit”, tha ai.

Haradinaj përsëriti edhe një herë që pjesë e procesit duhet të jetë edhe SHBA.

“Për me kriju një momentum, me u arrit marrëveshja Kosovë-Serbi, në një kohë reale, jo kur ne i bëjmë kah 100 vjet, më falni por atë e bën Amerika. Jo tjetërkush. Amerika mbyllë tema. Duhet involvimi i Amerikës”, theksoi ai.