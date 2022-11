Haradinaj: Kurti arriti t’i dëmtojë marrëdhëniet e Kosovës me SHBA dhe BE, fajtori i vetëm është ai Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, ka reaguar në lidhje me zhvillimet e fundit në vend. Haradinaj tha se sjellja dhe veprimet e kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, në raport me situatën e krijuar në vend gjatë gjithë këtyre ditëve, ka qenë jo vetëm e pakuptueshme, por edhe e rrezikshme. “Mospërfillja e kërkesës amerikane për shtyrjen…