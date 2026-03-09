Haradinaj konfirmon: Ardian Gjini kandidat për kryeministër në zgjedhjet e ardhshme

Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, ka treguar se Ardian Gjini do të jetë kandidat për kryeministër. Ai tha në “Frontal” të T7 se Gjini do t’i prijë listës, teksa tha se edhe ai do të jetë pjesës e listës për deputet. “Ardian Gjini do t’i prijë listës sonë, po e them Ardian Gjini do të…

Lajme

09/03/2026 19:18

Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, ka treguar se Ardian Gjini do të jetë kandidat për kryeministër.

Ai tha në “Frontal” të T7 se Gjini do t’i prijë listës, teksa tha se edhe ai do të jetë pjesës e listës për deputet.

“Ardian Gjini do t’i prijë listës sonë, po e them Ardian Gjini do të jetë mandatar për kryeministër”, ka thënë Haradinaj.

