Haradinaj kandidat ideal për president? Arifi: Ka përvojë, atdhedashuri, raporte të mira me ShBA-në

Kanë mbetur edhe pak ditë, deri më 4 mars, që të zgjidhet presidenti i ardhshëm i vendit. Deri më tani, kandidaturë zyrtare ka shpallur vetëm presidentja aktuale, Vjosa Osmani. Por, opinionisti Avni Arifi, në Rubikon të Klan Kosova, ka thënë se Ramush Haradinaj është kandidati më adekuat për këtë post. “Kurrkush nuk mundet me u…

Lajme

25/02/2026 23:31

Kanë mbetur edhe pak ditë, deri më 4 mars, që të zgjidhet presidenti i ardhshëm i vendit.

Deri më tani, kandidaturë zyrtare ka shpallur vetëm presidentja aktuale, Vjosa Osmani.

Por, opinionisti Avni Arifi, në Rubikon të Klan Kosova, ka thënë se Ramush Haradinaj është kandidati më adekuat për këtë post.

“Kurrkush nuk mundet me u matë me Ramushin, as sot as në të ardhmen, e as kur nuk është më kryetar i Aleancës. Po të shkonin Bedriu dhe Lumiri me Ramushin kandidat të përbashkët, do të ishte tjetër temë. Nuk e di a kanë biseduar për këtë temë. Por nuk shoh ndonjë hapësirë që Ramushi të mund të bëhet president”.

“Ai beson se edhe në Vetëvendosje ka mbështetje. Njerëzit e njohin nga beteja, nga lufta, nga paslufta. Ai beson që zgjidhet me të vërtetë, por unë nuk e di a e ka atë mbështetje a jo”, deklaroi Arifi.

Artikuj të ngjashëm

February 25, 2026

Nushi për zgjedhjen e Presidentit: Në zarf me ua çu Albini...

February 25, 2026

Çështja e presidentit, Deda: Opozita le të tregojnë se çfarë profili...

February 25, 2026

Ymeri thotë se president me mbiemrin Jashari nuk do të ketë,...

February 25, 2026

Hoxhaj: Emrat për president do të dalin nga dialogu Kurti-Hamza, zgjidhja...

February 25, 2026

Barcelona dyfishon taksën e turizmit në një nga më të lartat në Evropë

February 25, 2026

Orbán vendos trupa për të mbrojtur objektet energjetike hungareze nga sulmet...

Lajme të fundit

Nushi për zgjedhjen e Presidentit: Në zarf me...

Çështja e presidentit, Deda: Opozita le të tregojnë...

Ymeri thotë se president me mbiemrin Jashari nuk...

Hoxhaj: Emrat për president do të dalin nga...