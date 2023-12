Haradinaj i ashpër me Kurtin: Diskriminim që ua bëre komunave s’ka ndodhur as në kohë të Rankoviqit Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj, e ka quajtur skandaloz buxhetin e shtetit për vitin 2024. Haradinaj ka thënë se diskriminimi që kryeministri Kurti u ka bërë Komunave që nuk udhëhiqen nga Vetëvendosje, nuk ka ndodh as në kohën e Rankoviqit. “Në Kuvendin e Kosovës është nxjerrë për miratim Buxheti më…