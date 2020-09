Haradinaj i ankohet sërish Trumpit për shkeljen që Serbia po ia bën marrëveshjes së 4 shtatorit

Në një postim në Twitter në të cilin e ka etiketuar edhe presidentin Trump për ta njoftuar për sjelljet e Beogradit, Haradinaj ka përmendur falënderimin që ministri i Jashtëm serb, Ivica Daçiq ia ka bërë ambasadorit të Angolës në Serbi për mosnjohjen e Kosovës, shkruan lajmi.net.

Sipas saj, Daçiq nuk po lodhet me konflikte dhe agresion diplomatik.

“Siç edhe është pritur, Ivica Daçiq nuk është i lodhur nga konfliktet dhe agresiviteti politik: Sot ai falënderoi ambasadorin e Angolës në Beograd për mosnjohjen e Kosovës dhe respektimin e të ashtuquajturit “Integriteti Territorial të Serbosë. @PresideniTrump. Kështu pika e 15-të e marrëveshjes është shkelur sërish nga Serbia”, ka shkruar ajo. /Lajmi.net/

As expected, #ivicadacic is NOT tired of conflicts & diplomatic aggression:

Today he thanked #Angola’s Amb. to Belgrade for not recognising #Kosovo & respecting the so called “Serbia’s territorial integrity.”@POTUS brokered #WashingtonAgreement pt 15 breached again by #Serbia.

— Meliza Haradinaj (@MelizaHaradinaj) September 29, 2020