Haradinaj e quan “mashtrues” Kurtin: Do marrëveshje për mos-sulmim me Serbinë Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj ka hedhur akuza ndaj kryeministrit aktual, Albin Kurti, të cilin e ka quajtur mashtrues. Haradinaj me anë të një postimi në Facebook ka thënë se Kurti po e do një marrëveshje për mos-sulmim me Serbinë, shkruan lajmi.net. Kjo sipas tij është kthim prapa. Sipas Haradinaj, interesi i vetëm i Kosovës…