Haradinaj e quan Kurtin “Good guy”: Mësuesit ta tregojnë qejfin kur vjen vakti

Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, ka thënë se sa herë që flet nga foltorja, pengohet nga qeveria.

Gjatë fjalës së tij në Kuvend, ai akuzoi qeverinë se u pengua me fjalor jo aq njerëzor.

“Sa herë që flas prej kësaj foltore, nga mbrapa pengohet në mënyra të ndryshme me fjalor jo aq njerëzor. Nuk e dëgjon publiku, por kush flet e dëgjon, nëse kjo praktikë vazhdon duhet me ua kthyer edhe unë në atë mënyrë që e marr. S’ka rrugë tjetër se nuk të len me fol”.

Tutje, Haradinaj iu drejtua kryeministrit Kurti me ‘ta tregojnë qejfin kur vjen vakti’, për mësuesit, të cilët sipas të parit të AAK-së, Kurti po i urren.

“Ky Good guy i yni këtu, është i keqtrajtuar, i rrejtur dhe u rrit duke urrejt, prej që është bërë regjim, u kthye duke urrejt ata që e kanë pru këtu ku është. I ka urrejt regjimet, prej që është bërë regjim vet, s’po ka kon me urrejt më ja ka nis me i urrejt ata që e kanë pru këtu, armiqtë e brendshëm. Kush janë armiqtë e brendshëm, sindikatat, mësuesit me i urrejt, me i mujt. Ta tregojnë qejfin kur vjen vakti”, tha Haradinaj.