Hapja e Lojërave Olimpike Dimërore, Rama: Flamuri kuqezi valëvitet në “San Siro”
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka reaguar për hapjen e Lojërave Olimpike Dimërore Milano-Cortina 2026. Përmes një reagimi në rrejtin social, Facebook, Rama shkroi se flamuri kuqezi valëvitet në “San Siro”. Ai uroi suksese për pjesëtarët ekipit shqiptarë, Lara, Denni, Lisa dhe Semire.
