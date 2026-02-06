Hapja e Lojërave Olimpike Dimërore, Rama: Flamuri kuqezi valëvitet në “San Siro”

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka reaguar për hapjen e Lojërave Olimpike Dimërore Milano-Cortina 2026. Përmes një reagimi në rrejtin social, Facebook, Rama shkroi se flamuri kuqezi valëvitet në “San Siro”. Ai uroi suksese për pjesëtarët ekipit shqiptarë, Lara, Denni, Lisa dhe Semire.

Lajme

06/02/2026 22:28

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka reaguar për hapjen e Lojërave Olimpike Dimërore Milano-Cortina 2026.

Përmes një reagimi në rrejtin social, Facebook, Rama shkroi se flamuri kuqezi valëvitet në “San Siro”.

Ai uroi suksese për pjesëtarët ekipit shqiptarë, Lara, Denni, Lisa dhe Semire.

Artikuj të ngjashëm

February 7, 2026

Moti sot me vranësira, priten edhe reshje shiu

Lajme të fundit

Moti sot me vranësira, priten edhe reshje shiu

Vrasja e 26-vjeçarit shqiptar në Angli, dënohet me burg përjetë dy autorët

5 gjyqtarëve të Kushtetueses u skadon mandati më 2027, rrezikohet kuorumi

Hapen zyrtarisht Lojërat Olimpike Dimërore “Milano Cortina 2026”,...