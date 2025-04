Hapet aplikimi për subvencione 2025, këto janë procedurat

Ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Zhvillimit Rural, Faton Peci, ka bërë të ditur se është hapur aplikimi për subvencione për vitin 2025.

Thirrja për aplikim do të jetë e hapur nga data 03.04.2025 deri më 02.05.2025 ora 16:00.

Peci thotë se duke përdorur ortofotot më të fundit të vitit 2024, kanë sjellë përmirësime të mëdha në digjitalizimin e parcelave dhe kontrollin në terren.

“Ky ndryshim do të lehtësojë edhe më shumë aplikimin për subvencione dhe do të sigurojë me saktësi gjendjen në terren”, shkruan Peci.