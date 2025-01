Hamza zotohet: Nëse s’i rriti pagat për 50 për qind, jap dorëheqje nga pozita e kryeministrit

Kandidati për kryeministër nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK), Bedri Hamza ka thënë se pagat në sektorit publik do rriten për 50 për qind dhe është zotuar para qytetarëve të Kosovës se nëse nuk i realizon këto premtime do të jap dorëheqje nga pozita e shefit të ekzkutivit.

Hamza ka thënë se kur e bënë një premtim e llogarit deri në detajin publike.

“Shumë matëm kur premtoj e kalkuloj deri në detajin e fundit po kur e them fjalën publike për mua është kontratë me qytetarin edhe i rri fjalës mbrapa i kam nejt edhe atëherë kam thënë 50 për qind. Njëherë është rritë 50 për qind dhe janë rritë prapë edhe tash po them 50 për qind”, ka thënë ai në Klan Kosova .

Hamza është zotuar se nëse rrogat dhe pensionet nuk rritet ashtu siç ka premtuar në fushatën zgjedhore do të jap dorëheqje nga pozita e kryeministrit me 31 dhjetor të vitit 2025-të.

“Edhe po themë në vitin e parë të mandatit në muajt e parë të qeverisjes nëse nuk ndodhë publikisht e kam thënë ju sigurojë dhe iu garantojë se kështu ndodhë. Viti i dytë nuk më nxëni kryeministër në qeveri. Jap dorëheqje sigurisht nëse nuk e përmbushi premtimin”.

“Unë në vitin 2026-të po ta jap fjalën dhe po të garantoj po të sigurojë ty dhe të gjithë qytetarët e Kosovës 50 për qind që nuk rriten pagat edhe pensionet qysh kam thënë me 1 janar nuk e pres 1 janarin, por 31 dhjetor në natën e Vitit të Ri unë nuk jam kryeministër”, ka thënë Hamza.