Hamza uron fitoren e Pecit në Mitrovicë: Jemi partia e parë me asamblistë, Ariani dëshmoi integritet

Bedri Hamza ka falënderuar qytetarët për mbështetjen dhe besimin tek kandidati i PDK-së për kryetar të Mitrovicës, Arian Tahirin. Ai ka falënderuar gjithashtu secilin aktivist të PDK-së për kontributin gjatë fushatës, dhe ka thënë se pavarësisht që nuk e arritën rezultatin e dëshiruar në garën për kryetar, ka vlerësuar ekipin për punën dhe përkushtimin. “PDK-ja…

Lajme

10/11/2025 12:33

Bedri Hamza ka falënderuar qytetarët për mbështetjen dhe besimin tek kandidati i PDK-së për kryetar të Mitrovicës, Arian Tahirin.

Ai ka falënderuar gjithashtu secilin aktivist të PDK-së për kontributin gjatë fushatës, dhe ka thënë se pavarësisht që nuk e arritën rezultatin e dëshiruar në garën për kryetar, ka vlerësuar ekipin për punën dhe përkushtimin.

“PDK-ja ka dalë partia e parë me numër të votave dhe me numër të asamblistëve në Mitrovicë. Ndërsa, Ariani ka dëshmuar se integriteti, kultura dhe përkushtimi janë themeli i politikës së ndershme”, ka shkruar Hamza.

Ai ka uruar Faton Pecin për fitoren dhe i ka dëshiruar suksese në shërbim të Mitrovicës dhe qytetarëve, shkruan lajmi.net.

Peci ia uroj fitoren dhe i dëshiroj suksese në shërbim të Mitrovicës dhe të qytetarëve tanë.

“Ne do të vazhdojmë të punojmë me përkushtim dhe përgjegjësi për të ardhmen e Mitrovicës dhe Kosovës”, ka thënë Hamza. /Lajmi.net/ 

Postimi i tij i plotë:

Artikuj të ngjashëm

November 10, 2025

Abdixhiku falënderon të gjithë për përkrahje: Shpreh mirënjohje edhe për ata...

Lajme të fundit

Abdixhiku falënderon të gjithë për përkrahje: Shpreh mirënjohje...

Foda: Duam playoff-in e Botërorit, Zhegrova do të...

Peci zotohet për përgjegjësi e integritet kundër krimit...

PDK fitoi 6 komuna e 206 asamblistë, Gjoshi:...