Hamza uron fitoren e Pecit në Mitrovicë: Jemi partia e parë me asamblistë, Ariani dëshmoi integritet
Bedri Hamza ka falënderuar qytetarët për mbështetjen dhe besimin tek kandidati i PDK-së për kryetar të Mitrovicës, Arian Tahirin.
Ai ka falënderuar gjithashtu secilin aktivist të PDK-së për kontributin gjatë fushatës, dhe ka thënë se pavarësisht që nuk e arritën rezultatin e dëshiruar në garën për kryetar, ka vlerësuar ekipin për punën dhe përkushtimin.
“PDK-ja ka dalë partia e parë me numër të votave dhe me numër të asamblistëve në Mitrovicë. Ndërsa, Ariani ka dëshmuar se integriteti, kultura dhe përkushtimi janë themeli i politikës së ndershme”, ka shkruar Hamza.
Ai ka uruar Faton Pecin për fitoren dhe i ka dëshiruar suksese në shërbim të Mitrovicës dhe qytetarëve, shkruan lajmi.net.
“Ne do të vazhdojmë të punojmë me përkushtim dhe përgjegjësi për të ardhmen e Mitrovicës dhe Kosovës”, ka thënë Hamza. /Lajmi.net/
Postimi i tij i plotë: