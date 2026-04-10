Hamza për vdekjen e Engelit: Ishte zëri i drejtësisë për ne në ShBA

Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, ka ngushëlluar për vdekjen e kongresistit Eliot Engel. Në një postim në Facebook, Engelin e quajti “mik të veçantë të Kosovës”. “Sonte u nda nga jeta një mik i veçantë i Kosovës, Eliot Engel, i cili qëndroi pranë nesh në kohën kur po shkruhej historia. Ai ishte zëri i drejtësisë…

Lajme

10/04/2026 23:33

Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, ka ngushëlluar për vdekjen e kongresistit Eliot Engel.

Në një postim në Facebook, Engelin e quajti “mik të veçantë të Kosovës”.

“Sonte u nda nga jeta një mik i veçantë i Kosovës, Eliot Engel, i cili qëndroi pranë nesh në kohën kur po shkruhej historia. Ai ishte zëri i drejtësisë për ne në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Miqësia dhe kontributi i tij nuk do të harrohen kurrë”.

“Ngushëllimet më të sinqerta familjes së tij! Prehu në paqe, mik i madh”, shkroi Hamza.

Eliot Engel vdiq të premten, në moshën 79 vjeçare.

Lajme të fundit

Haxhiu: Eliot Engel, përkrahës i palëkundur i lirisë dhe shtetësisë sonë

Vdekja e Engel, Abdixhiku: Humbëm një mik të...

Këto janë dhjetë projektligjet që u miratuan sot në Kuvend

Bajrami në Kuvend: Me ligjin e ri, pensionistëve...