Hamza për Qeverinë e re: Pres bashkëpunim me LDK, AAK dhe parti tjera, VV të reformohet në opozitë

Lajme

12/12/2025 23:46

Kandidati për kryeministër nga PDK-ja, Bedri Hamza, tha se Vetëvendosja duhet të kalojë në opozitë për t’u reformuar, ndërsa shprehu bindjen se partitë aktualisht opozitare do të marrin përgjegjësinë për qeverisjen e ardhshme.

“Për t’u reformuar, këta duhet të shkojnë në opozitë.

Jam i bindur se partitë tjera që kanë qenë në opozitë do të vijnë në pushtet. Besoj që po. Preferoj marrëveshje politike me LDK-në dhe partitë tjera, duke përjashtuar disa parti me të cilat nuk do të kem marrëveshje. Pres bashkëpunim me LDK-në, AAK-në dhe partitë tjera,” tha Hamza.

