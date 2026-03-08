Hamza për Ditën Ndërkombëtare të Gruas: Barazi dhe mundësi të barabarta për të gjitha gratë

Kryetari i Partisë Demokratike e Kosovës (PDK), Bedri Hamza, ka uruar gratë për Ditën Ndërkombëtare të Gruas përmes një postimi në Facebook. Ai ka theksuar se gratë çdo ditë e bëjnë botën më të mirë dhe meritojnë respekt e mbështetje të vazhdueshme. “Nënat, motrat, bashkëshortet që punojnë dhe vajzat që ëndërrojnë, të gjitha duhet të…

Lajme

08/03/2026 10:06

Kryetari i Partisë Demokratike e Kosovës (PDK), Bedri Hamza, ka uruar gratë për Ditën Ndërkombëtare të Gruas përmes një postimi në Facebook.

Ai ka theksuar se gratë çdo ditë e bëjnë botën më të mirë dhe meritojnë respekt e mbështetje të vazhdueshme.

“Nënat, motrat, bashkëshortet që punojnë dhe vajzat që ëndërrojnë, të gjitha duhet të kenë mundësi të barabarta në shoqërinë tonë”, ka shkruar Hamza.

Në fund të postimit të tij, ai ka uruar: “Gëzuar 8 Marsin, Ditën Ndërkombëtare të Gruas!” /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

March 8, 2026

Haxhiu shmang diskutimet për presidentin dhe Kuvendin: Sot vëmendja tek gratë

March 8, 2026

62 aksidente trafiku vetëm të shtunën në vend

March 8, 2026

Sulm me thikë në Mitrovicë të Veriut, arrestohet i dyshuari –...

March 8, 2026

Trump refuzon zgjidhjen e luftës me Iranin, përmend vrasjen e të...

March 7, 2026

Trump acarohet me Starmer: Nuk kemi nevojë për njerëz që bashkohen...

March 7, 2026

“Jemi të gatshëm të ndihmojmë”, Zelensky flet me princin saudit për...

Lajme të fundit

Haxhiu shmang diskutimet për presidentin dhe Kuvendin: Sot vëmendja tek gratë

62 aksidente trafiku vetëm të shtunën në vend

Sulm me thikë në Mitrovicë të Veriut, arrestohet...

Kamenicë: Sulmohet me thikë një person pas një...