Hamza: Nëse do të propozohej një kandidat nga familja Jashari, 22 votat e PDK-së do të ishin për të
Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, tha se në rast se do të ishte dikush nga familja Jashari, kandidat për president, atëherë 22 votat e PDK-së do të ishin për të. “Janë rast i veçantë në histori, është vlerë tjetër në krahasim me gjithçka. Po që se do vinte një kandidat i familjes Jashari, unë jam…
“Janë rast i veçantë në histori, është vlerë tjetër në krahasim me gjithçka. Po që se do vinte një kandidat i familjes Jashari, unë jam i sigurtë 22 vota të PDK-së do të kishin me qenë për atë kandidat”, tha Hamza në T7.
“Ne kemi dëgju deklaratat e anëtarëve të kësaj familje dhe për mua çdo vendim që e merr kjo familje është i respektuar”, tha ai.