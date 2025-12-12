Hamza: Kurti s’e di prej nga i merr statistikat, rritja ekonomike më e vogla në vite
Kandidati për kryeministër nga PDK-ja, Bedri Hamza kritikoi ashpër Albin Kurtin.
Ai theskoi se programi i PDK-së është i bazuar në llogari të sakta buxhetore dhe jo në premtime të pambuluara financiarisht.
“Programi ynë nuk është ‘fontanë dëshirash’, por një plan i mirë i kalkuluar. Buxheti e mban – sa më shumë ka rritje ekonomike, aq më shumë rritet buxheti. Rritja ekonomike e realizuar në vitet e kaluara është ndër më të ulëtat që ka ndodhur. Kurti nuk e di prej nga i ka marrë statistikat,” tha Hamzapër RTV21.