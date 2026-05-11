Hamza: Emrat për kryeministër po përdoren si trend parazgjedhor

Bedri Hamza ka deklaruar se nominimet e partive politike për kandidatët për kryeministër janë shndërruar në “trend” dhe “modë”, duke theksuar se zgjedhjet parlamentare mbahen për Kuvendin e Kosovës dhe jo drejtpërdrejt për postin e kryeministrit. Në konferencën për media pas mbledhjes së Kryesisë së PDK-së, Hamza tha se të gjitha subjektet politike fillimisht garojnë…

Lajme

11/05/2026 18:16

Bedri Hamza ka deklaruar se nominimet e partive politike për kandidatët për kryeministër janë shndërruar në “trend” dhe “modë”, duke theksuar se zgjedhjet parlamentare mbahen për Kuvendin e Kosovës dhe jo drejtpërdrejt për postin e kryeministrit.

Në konferencën për media pas mbledhjes së Kryesisë së PDK-së, Hamza tha se të gjitha subjektet politike fillimisht garojnë për ulëse në Kuvend, ndërsa çështja e kryeministrit varet nga rezultatet zgjedhore dhe marrëveshjet eventuale politike pas zgjedhjeve.

“Është bërë një trend, një modë që po nominohet një kandidat për kryeministër, ndërsa realisht të gjithë garojmë fillimisht për deputetë dhe pastaj, varësisht prej numrit të ulëseve dhe mundësisë së ndonjë marrëveshjeje politike pas zgjedhjeve, ne kemi mundësinë të flasim edhe për proceset dhe institucionet tjera”, deklaroi Hamza. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

May 11, 2026

“Mbani radhët”, OVL e UÇK-së me apel për unitet para zgjedhjeve

May 11, 2026

“Qeveria po ua merr kompetencat komunave”, Ibrahimi: Rekrutimi në komuna po...

May 11, 2026

Bekë Berisha: Besoj që do t’i marrim 8-9 deputetë

May 11, 2026

Mësimdhënësja nga Ferizaj gjen mbi 2 mijë euro dhe i dorëzon në polici

May 11, 2026

Dy të vdekur dhe tre të plagosur pas të shtënave me...

May 11, 2026

Ministrat e Jashtëm të Iranit e Arabisë Saudite flasin për herë...

Lajme të fundit

“Mbani radhët”, OVL e UÇK-së me apel për unitet para zgjedhjeve

“Qeveria po ua merr kompetencat komunave”, Ibrahimi: Rekrutimi...

Bekë Berisha: Besoj që do t’i marrim 8-9 deputetë

Mësimdhënësja nga Ferizaj gjen mbi 2 mijë euro dhe i dorëzon në polici