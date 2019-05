Halil Kastrati: Sot nis ndërtimi i shtatë shtëpive të reja në Dragash

Humanisti dhe kryetari i shoqatës “Jetimat e Ballkanit”, Halil Kastrati, ka njoftuar në Dragash në bashkëpunim me Komunën do të ndërtojnë shtatë shtëpi.

Kjo është bërë e ditur nga vet Kastrati në një postim në Facebook, ku ka njoftuar se sot kanë filluar ndërtimin e këtyre shtëpive duke shtuar se Komuna ka ndarë 5 mijë euro për këto shtëpi.

Postimi i plotë:

Sot edhe 7 Shtepi te reja ne Dragash 😊

Sot nenshkruam memorandum bashkepunimi me komunen e Dragashit per ndertimin e 7 shtepive ne kete komune ku per secilen shtepi komuna do te partecipon me shumen prej 5 mije eurove ndersa pjesen tjeter Jetimat e Ballkanit permes donatoreve te saj

Sot nenshkruam dhe sot ja nisem ndertimin e shtepive

Jetima, Veteran, te semure e te lodhur

Ahhh sa emocione, sa lote gezimi e sa lutje ne kete muaj te shenjte prej ketyre familjeve per ju o bamires dhe per ne

Kjo ishte gjendja e 7 familjeve qe i vizituam sot ne komunen e Dragashit

I nisem 7 shtepi te reja per shtate familje ne keto fshatra te Dragashit

Ne qytetin e Dragashit

Ne fshatin Radesh

Ne fshatin Shajne

Ne fshatin Plave

Ne fahatin Kuk

Ne fshatin Bresane

Ne fshatin Blaq

Bamires Zoti ju gezofte. /Lajmi.net/